استشهاد الطبيب رزق أبو شعيرة في القصف الإسرائيلي لمجمع ناصر في غزة

استشهد الطبيب الفلسطيني رزق أبو شعيرة، فجر الخميس، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت مجمع ناصر الطبي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.





وأفادت مصادر فلسطينية بأن الغارة استهدفت الطابق الثاني من مبنى داخل المجمع، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم مرضى، وألحق أضرارا كبيرة بالأقسام الطبية.

وأعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، ارتفاع حصيلة القصف إلى 6 شهداء وأكثر من 20 مصابا، بعدما تحدثت التقارير الأولية عن سقوط أربعة شهداء.

وذكرت وكالة "رويترز" أن أبو شعيرة كان يعمل جراحا، وأن الغارة استهدفت مبنى داخل المستشفى، مشيرة إلى عدم صدور تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن الهجوم.

ويأتي القصف في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري المفعول منذ أكتوبر 2025، وسط اتهامات متبادلة بين إسرائيل وحركة حماس بشأن انتهاكه.