قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن انتهاء حملة «100 يوم صحة» لا يعني توقف الخدمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان أو انقضاء المبادرات الرئاسية للصحة العامة، وإنما يمثل اختتاما لمرحلة عمل ميداني مكثفة استمرت 100 يوم متواصلة غطت كل محافظات الجمهورية.

وأرجع خلال تصريحات تلفزيونية لـ «Extra News» النجاح للحملة ووصولها إلى 130 مليونا و940 ألف خدمة طبية، إلى فلسفة الدولة في عدم انتظار وصول المواطن إلى المستشفى لتلقي الرعاية، وإنما التحرك إليه عبر نشر الفرق الطبية الثابتة والمتنقلة والقوافل العلاجية.

وأشار إلى أن الخدمات شملت منظومة متكاملة من الوقاية، والفحص والكشف المبكر، والتوعية والتثقيف الصحي، والمتابعة الدورية بمشاركة وتكامل جهود 13 قطاعا وهيئة بالوزارة قدمت أكثر من 122 نوعا من الخدمات الصحية.

ولفت إلى «الانتهاء من الخريطة الصحية لجمهورية مصر العربية»، والتي تشتمل على حصر أماكن تقديم الخدمة، وتجهيزات المنشآت الطبية، والقوى البشرية من الفرق الطبية، إلى جانب قياس «العبء المرضي» لكل منطقة لمعرفة أكثر الأمراض انتشارا وفق النطاق الجغرافي والفئات العمرية.

وأكد أن المبادرات الصحة تسهم في التحديث الدوري لبيانات هذه الخريطة وتوثيقها، لافتا إلى أن الخريطة الصحية أصبحت الأساس المرجعي الذي تنطلق منه خطط الدولة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ودخول محافظات جديدة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للإسراع بالمنظومة بحيث تحدد التدخلات المطلوبة لكل محافظة سواء بإنشاء مراكز متخصصة لعلاج الأورام، أو الكلى، أو أمراض الجهاز الهضمي.