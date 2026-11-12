الحوثيون: استهدفنا مطار خالد الدولي وادعاء استهداف مكة المكرمة بهتان جديد

أعلن الحوثيون في بيان اليوم الأربعاء، استهداف مطار خالد الدولي في الرياض ومحطة الضخ رقم 11 في منطقة ينبع.





وكتب المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، عبر قناته على "تلغرام": "تمكنت قواتنا المسلحة من استهداف مطار خالد الدولي في عاصمة السعودية الرياض بثلاثة صواريخ مجنحة وحققت العملية هدفها بنجاح".

وأضاف: "استهدفت القوات المسلحة اليمنية محطة الضخ رقم 11 في منطقة ينبع بطائرة مسيرة وحققت العملية هدفها".

وختم البيان: "ما يدعيه السعودي من اعتراض طائرة في أجواء مكة المكرمة لهو بهتان جديد وسقوط أخلاقي مستمر ولم يعد هناك أحد في هذا العالم يصدق هذه الافتراءات والأكاذيب فعملياتنا تستهدف منشآته النفطية وقواعده العسكرية ويَمَنُ الإيمان أحرص على المقدسات الإسلامية من نظام آل سعود الذي يهدي كسوة الكعبة لإبستين".

يذكر أنه منذ الاثنين 5 أكتوبر، اندلعت مواجهات برية وضربات صاروخية ألهبت الجبهات بين صنعاء وعدن والرياض، في تصعيد هو الأعنف منذ سنوات بين الحوثيين والقوات الحكومية والتحالف.