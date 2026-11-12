الزيدي يأمر بالتحقيق في شبهات تهريب نفط في منطقة جرف الصخر

أمر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بالتحقيق في شبهات تهريب للنفط ضمن منطقة جرف الصخر، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية.





وأوردت الوكالة أن الزيدي "يأمر بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن تهريب المشتقات النفطية ضمن منطقة جرف النصر".

ونقلت الوكالة العراقية عن مصدر مطّلع قوله إن هناك "عمليات تهريب للنفط من" جرف الصخر جنوب العاصمة، إضافة إلى "آليات خرق الأنابيب وتخزين النفط وطرق تهريبه باتجاه بغداد".

وأشارت الوكالة إلى وثائق استخبارية وصور عبر الأقمار الاصطناعية تظهر "عمليات تهريب النفط الخام ومشتقاته من قبل فصيل مسلح بلا انقطاع لسنوات طويلة"، ما يتسبب "بخسائر جسيمة في المال العام والاقتصاد الوطني".

وعقب تسلم الزيدي منصبه قبل أكثر من ستة أشهر، تحدث مسؤولون عراقيون لـ"فرانس برس" عن أن رئيس الوزراء أبلغهم باستعداده لـ"المواجهة والصدام مع الفصائل المتمسّكة بسلاحها في حال أصرّت على رفض التعاون".