التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراض وتدمير درون في منطقة الرياض

أعلن التحالف بقيادة السعودية الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الخميس اعتراض طائرة بدون طيار "درون" في منطقة الرياض وأخرى في شرق البلاد، مع تواصل تبادل الضربات بين الحوثيين اليمنيين المدعومين من إيران والمملكة.

من جهة أخرى، ​أعلنت السلطات في إمارة ​رأس ‌الخيمة بدولة ‌الإمارات إعادة فتح عدة شواطئ ​بعد ‌إغلاقها بسبب تسرب نفطي ‌من ​ناقلة تضررت فيما يُعتقد ​أنه ​هجوم في ​الخليج الشهر ​الماضي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت البحرية التابعة للحرس الثوري ​الإيراني ‌في بيان ‌الخميس إن انفجارات هائلة تسببت في تعطيل ​ناقلتي ‌نفط عملاقتين بعد ‌تجاهلهما تحذيرات ​من استخدام "مسار غير مصرح به" في ​مضيق هرمز ​ليلة ​الأربعاء.