صناعة الكيماويات في ألمانيا تستفيد من ارتفاع الأسعار رغم تراجع الإنتاج وتقليص الوظائف

رفع قطاع صناعة الكيماويات والأدوية في ألمانيا توقعاته للإيرادات خلال العام الجاري، إذ بات يتوقع نموا بنسبة 3.5% مقارنة بالعام السابق، حسبما أعلن الاتحاد الألماني للصناعات الكيماوية في فرانكفورت. وكان الاتحاد يتوقع في السابق نموا بنسبة 2.5%.

وجاءت الزيادة في الإيرادات خلال الربع الثالث مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع الأسعار، لتصل إلى 53 مليار يورو، بزيادة قدرها 5.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وفي المقابل، تراجع الإنتاج خلال نفس الربع بنسبة 3.5%. كما انخفض عدد العاملين بنسبة 2.5% ليصل إلى نحو 464 ألف شخص.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد، فولفجانج جروسه إنتروب: "واصلت صناعة الكيماويات والأدوية خسارة المزيد من قوتها خلال الربع الثالث"، مضيفا أن التأثيرات الاستثنائية التي شهدها الربع الثاني تلاشت إلى حد كبير، كما زادت مستويات المياه المنخفضة للغاية في الأنهار من الضغوط على القطاع. وأوضح إنتروب أن الشركات الكبرى في القطاع تحقق أعمالا جيدة على مستوى العالم، لكن ألمانيا لا تزال تمثل منطقة خاسرة بالنسبة إلى العديد من الشركات.

وأوضح إنتروب أن ضعف النشاط الصناعي في ألمانيا وأوروبا يضغط على الطلب، مشيرا إلى أن العملاء الرئيسيين للصناعات الكيماوية، وفي مقدمتهم قطاع صناعة السيارات، خفضوا إنتاجهم، كما لا تزال أنشطة قطاع الأدوية تشهد تقلبات في ظل حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بالأعمال في الولايات المتحدة.

وكان الاتحاد قد خفض قبل بضعة أسابيع توقعاته للإنتاج خلال العام بأكمله، مرجحا تراجعه بنسبة 1.5%. وكان الاتحاد يتوقع في بداية العام استقرار الإنتاج دون تغيير.

وتعاني صناعة الكيماويات كثيفة الاستهلاك للطاقة منذ فترة طويلة من ارتفاع أسعار الطاقة نسبيا في ألمانيا، إلى جانب ضعف النشاط الاقتصادي. ويضاف إلى ذلك عدم القدرة على التنبؤ بالسياسة الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبدأت شركات كيميائية كبرى، مثل "باسف" و"إيفونيك"، بالفعل تنفيذ برامج واسعة لخفض النفقات، تشمل تقليص الوظائف.