الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 صيادين فلسطينيين في غزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، ستة صيادين فلسطينيين، خلال وجودهم في البحر غربي دير البلح وخانيونس وسط وجنوبي قطاع غزة.

ونقلت قناة "الأقصى" الفلسطينية على موقعها الإلكتروني عن مصادر محلية قولها إن "قوات الاحتلال اعتقلت الصيادين الستة أثناء عملهم في البحر، دون أن تتضح حتى الآن هوياتهم".

ووفق القناة، "يأتي في سياق الاعتداءات المتواصلة التي تستهدف العاملين في قطاع الصيد، والتي تشمل إطلاق النار المباشر على مراكبهم وملاحقتهم واعتقالهم ومصادرة قواربهم ومعداتهم".

وتشير بيانات نقابة الصيادين في قطاع غزة، في 22 يوليو الماضي، إلى استشهاد نحو 232 صيادًا منذ بدء الحرب في السابع أكتوبر 2023، وإصابة أكثر من 130 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 120 صيادًا من عرض البحر، لا يزال نحو 60 منهم رهن الاعتقال.