مسئول أممي: انتظار تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة قبل إحراز تقدم في غزة أمر مرفوض

شدد منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة على ضرورة فتح جميع المعابر إلى غزة، وحشد جهود سائر مجتمع العمل الإنساني للاستجابة بالشكل الكافي لاحتياجات سكان القطاع أثناء فصل الشتاء.

وتشير التقديرات الأولية إلى تضرر أكثر من 200 ألف شخص واحتياجهم إلى الدعم الإنساني في غزة بعد الأمطار والفيضانات التي أدت إلى مصرع عدد من الأشخاص وإتلاف أماكن إيواء أكثر من 40 ألف أسرة.

وقال منسق الإغاثة الطارئة ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية توم فليتشر، إن المنظمة نبهت منذ شهور إلى ضرورة إدخال إمدادات الشتاء الأساسية إلى غزة.

ونوه في بيان أن عددا من وزراء الخارجية والشركاء أكدوا له دعمهم لكنهم كرروا القول إن تحقيق تقدم سيكون صعبا قبل إجراء الانتخابات الإسرائيلية. وأضاف: «والآن يُطلب منا انتظار تشكيل حكومة». وأكد أن هذا الأمر مرفوض - بموجب القانون الدولي الإنساني - «كما أوضح ذلك المجتمع الدولي ومجلس السلام».

واستطرد: «إننا الآن نرى عواقب التأخير والإغلاق وتقليص التمويل. المتمثلة في خسارة الأرواح وتعريض السكان مرة أخرى لمخاطر جسيمة».

ونوه أن «ما يجعل الأمر مثيرا للغضب بشكل أكبر هو تعرض السكان لمخاطر لا حاجة لها جراء ظروف جوية لا تمثل تهديدا إذا وجد المأوى الملائم، وتمكن عمال الإغاثة من توفير الخيام المناسبة وإمدادات الشتاء الأساسية، وسُمح للفلسطينيين بالوصول إلى الأماكن المفتوحة الأقل عرضة للفيضانات».

وأكد المسئول الأممي أن هناك خطة واضحة تم إعدادها لتوفير الإمدادات التي يتعين إدخالها إلى غزة، ومنها أماكن إيواء أكثر استدامة وملابس دافئة وبطانيات وحلول آمنة للتدفئة، ووقود، ومولدات، ومضخات لإزاحة المياه وإزالة الأنقاض والعبوات المنفجرة.