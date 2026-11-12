طائرة ويتكوف تصل إلى دبلن قادمة من أبوظبي للقاء زيلنسكي

أفادت وكالة "تاس"، نقلا عن مصدر في مطار دبلن، بوصول طائرة مملوكة للمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف إلى العاصمة الإيرلندية قادمة من أبوظبي.





وقال المصدر للوكالة: "وصلت الطائرة المملوكة لويتكوف من أبوظبي"، دون أن يوضح ما إذا كان المبعوث الأمريكي على متنها.

وكان ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد شاركا في المفاوضات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، التي استضافتها أبوظبي يومي 10 و11 نوفمبر.

وأعلن كوشنر، عقب انتهاء المفاوضات، أنه سيتوجه برفقة ويتكوف إلى موسكو يوم الخميس 12 نوفمبر للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث القضايا التي طرحت خلال اجتماعات أبوظبي ومحاولة إحراز تقدم إضافي بشأنها.

وأوضح أن المبعوثين الأمريكيين يعتزمان التوجه بعد ذلك إلى دبلن للقاء فلاديمير زيلينسكي، وإطلاعه على نتائج المحادثات ومناقشة الأفكار المطروحة.



وفي هذا السياق، أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، في تصريحات لصحيفة "كوميرسانت" يوم 11 نوفمبر، أن لقاء بوتين مع ويتكوف وكوشنر مقرر في النصف الأول من يوم 12 نوفمبر.

وقال أوشاكوف تعليقا على جدول المحادثات: "لا نعرف بعد نتائج المفاوضات في أبوظبي، لكنهما يحملان شيئا معهما".

وكان رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات أبوظبي، مساعد الرئيس فلاديمير ميدينسكي، قد أعلن أن الأطراف توصلت إلى اتفاق مبدئي بشأن عملية تبادل واسعة للأسرى بين روسيا وأوكرانيا، على أن تعلن تفاصيلها لاحقا.

وأشار ميدينسكي إلى أن مستقبل منظومة الأمن الأوروبي شكل المحور الرئيسي للمفاوضات، موضحا أن الأطراف توصلت إلى تفاهم بشأن بعض المسائل، فيما بقيت خلافات حول مسائل أخرى، وأن الحوار سيستمر.