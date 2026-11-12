مصرع شخصين وإصابة 17 بينهم أطفال بانهيار مبنى في بروكلين

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 17 آخرون، بينهم 4 في حالة حرجة، إثر انهيار جزء من مبنى من 3 طوابق عند زاوية شارعي فلاتبوش وبدفورد في حي فلاتبوش ببروكلين، بعد ظهر الأربعاء.





وأعلنت إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك أن من بين المصابين 7 أطفال، فيما أصيب رجل إطفاء بإصابات طفيفة.

وانهار المبنى، الذي يضم متجرا في الطابق الأرضي وشققا في الطوابق العلوية، على موقع بناء مجاور.



وأعلن عمدة نيويورك زهران ممداني وفاة شخصين على الأقل من سكان المدينة، مؤكدا أن عمليات البحث والإنقاذ بدأت بعد دقيقة واحدة فقط من إبلاغ الشرطة بالحادث.

وتواصل فرق الإنقاذ البحث بين الركام عن أشخاص قد يكونون ما زالوا مفقودين، باستخدام طائرات مسيرة وشاحنات شفط، بينما تفحص إدارة المباني، المباني المجاورة.