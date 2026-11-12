ويتكوف وكوشنر يصلان موسكو لإجراء محادثات مع بوتين

وصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى روسيا، اليوم الخميس، لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مسعى لدفع الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا.

وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي، كيريل دميترييف، في استقبال ويتكوف وكوشنر لدى وصولهما إلى مطار فنوكوفو في موسكو، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ووصل المسؤولان الأمريكيان قادمين من أبوظبي، حيث أجريا على مدى يومين محادثات سلام مع مسؤولين أوكرانيين وروس، في أول مفاوضات ثلاثية الأطراف منذ فبراير الماضي.

وقال كوشنر، للصحفيين، أمس الأربعاء، إن اللقاء المرتقب مع بوتين يهدف إلى "إحراز مزيد من التقدم بشأن بعض القضايا التي ناقشناها، إذ نرى أن هناك انفتاحا وفرصا متاحة للتقدم".

ومن المقرر أن يتوجه المبعوثان الأمريكيان من موسكو إلى العاصمة الأيرلندية دبلن، اليوم الخميس، لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يشارك في اجتماع لقادة "المجموعة السياسية الأوروبية".