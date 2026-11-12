 مقتل 10 أشخاص وإصابة 5 جراء سقوط سيارة ركاب من طريق جبلي بنيبال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل 10 أشخاص وإصابة 5 جراء سقوط سيارة ركاب من طريق جبلي بنيبال

كاتماندو - (أ ب)
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2026 - 9:43 ص | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2026 - 9:43 ص

قالت الشرطة إن سيارة ركاب انحرفت اليوم الخميس عن طريق جبلي في نيبال، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة خمسة آخرين.

وتدحرجت السيارة لمسافة نحو 700 متر بعيدا عن الطريق، قبل أن تستقر على منحدر بالقرب من قرية بهيمفيدي، التي تبعد نحو 60 كيلومترا (31 ميلا) جنوب غربي العاصمة كاتماندو.

وتمكن أفراد الشرطة من مركز قريب من نقل الناجين إلى مستشفيات لتلقي العلاج.

ولم يتضح سبب الحادث، فيما باشرت الشرطة التحقيق فيه.

وتحتفل نيبال هذا الأسبوع بمهرجان تيهار، فيما يتوجه السكان إلى مناطقهم لقضاء المناسبة مع أسرهم.

وتعود معظم حوادث الحافلات في نيبال إلى سوء صيانة الطرق والمركبات، إذ تغطي الجبال معظم أراضي البلاد الواقعة في جبال الهيمالايا، وتنتشر فيها الطرق الضيقة.

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