أردوغان يؤكد خلال لقائه مع بزشكيان أهمية الإسراع في العودة إلى طاولة المفاوضات

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لقاءً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، في أنطاليا على هامش قمة قادة مؤتمر الأطراف للمناخ «كوب 31».

وبحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، اليوم الخميس، بحث الرئيسان العلاقات الثنائية بين تركيا وإيران، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية.

وأعرب أردوغان، عن أمله في انتهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران خلال أقرب وقت ممكن، وأن يتحقق سلام دائم، مشددًا على ضرورة تعزيز أرضية التوافق، وإعطاء فرصة للدبلوماسية من أجل بدء مرحلة يسودها الاستقرار.

وشدد أردوغان، على أهمية الإسراع في العودة إلى طاولة المفاوضات من دون إضاعة مزيد من الوقت، مؤكدًا أن تركيا ستواصل دعم الجهود المرتكزة على السلام، بالتعاون مع الدول الشقيقة في المنطقة.

وهددت إيران، أمس، بتوسيع الحرب وشن «عمليات غير متكافئة»، بعدما قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الرئيس دونالد ترامب، اختار «خنق» إيران اقتصاديًا بدل الحرب أو الاتفاق.

وحذَّر رئيس الأركان علي عبداللهي، من أن أي خطأ جديد في الحسابات ستعقبه «ضربات أشد فتكًا بكثير».

وهدَّد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي باستهداف «قواعد أمريكية بعيدة» إذا تجددت الهجمات، ورفض خروج «ولو ذرة واحدة» من المواد النووية المخصبة.