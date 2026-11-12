 كوب 31.. أردوغان يلتقي نظيره الإيراني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كوب 31.. أردوغان يلتقي نظيره الإيراني

وكالة الأناضول للأنباء
وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة - الأناضول
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2026 - 11:40 ص | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2026 - 11:40 ص

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا.

جاء ذلك على هامش الدورة الـ31 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 31"، المنعقد في أنطاليا.

وشارك في اللقاء من الجانب التركي كل من وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية والمتحدث باسمه عمر تشليك، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية إبراهيم قالن.

كما حضر اللقاء رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة برهان الدين دوران، ومدير مكتب الرئيس حسن دوغان، ومستشار الرئيس لشؤون السياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغطاي قليتش.


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