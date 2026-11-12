إصابة 3 رجال بعد اندفاع سيارة نحو مجموعة من الأشخاص في ألمانيا

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أُصيب ثلاثة رجال بعدما اندفعت سيارة تسير بسرعة مفرطة نحو مجموعة من الأشخاص في مدينة روننبرج بولاية سكسونيا السفلى.

وتمكن السائق من الفرار بسيارته مساء أمس الأربعاء دون أن تتمكن الشرطة من تحديد هويته، حسبما قالت متحدثة باسم الشرطة.

ووفقا لمعلومات سابقة صادرة عن الشرطة، سبقت الواقعة مشاجرات لم يتم إعلان خلفياتها.

واضطرت فرق الإسعاف إلى نقل أحد المصابين، الذي تعرض لإصابات خطيرة، إلى المستشفى. إلا أن المتحدثة باسم الشرطة أكدت أن حياته ليست في خطر حاليا. أما الرجلان الآخران، فأصيبا بجروح طفيفة.

وشاركت أعداد كبيرة من قوات الطوارئ في التعامل مع الواقعة. وقالت الشرطة خلال الليل: "لا تزال التحقيقات جارية بشأن خلفيات الواقعة والدافع وراء ارتكابها".