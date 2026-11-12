كالاس: رفع العقوبات عن روسيا قرار أوروبي لا أمريكي

أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن واشنطن لا تستطيع التفاوض باسم أوروبا على رفع العقوبات عن روسيا أو الإفراج عن أصولها المجمدة.





وقالت كالاس، في مقابلة مع قناة "فرانس 24" الأربعاء، إن موسكو تسعى، بحسب تقديرها، إلى انتزاع تنازلات بشأن العقوبات والأصول الروسية المجمدة خلال المفاوضات التي استضافتها أبوظبي.

وأضافت: "ما تريده روسيا من هذه المحادثات هو رفع العقوبات والإفراج عن الأصول المجمدة. وهذه قرارات أوروبية لا يمكن لأحد غير أوروبا اتخاذها".

واعتبرت كالاس أن روسيا لا ترغب في إجراء حوار مع الأوروبيين، لأن التواصل مع واشنطن أسهل بالنسبة إليها، مشددة على أن الولايات المتحدة لا تستطيع التفاوض نيابة عن الاتحاد الأوروبي بشأن مسائل تدخل ضمن صلاحياته.

وجاءت تصريحاتها عقب اختتام المفاوضات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، التي عقدت في أبوظبي يومي 10 و11 نوفمبر.



وفي هذا السياق، أعلنت المفوضية الأوروبية أن ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية وأوكرانيا والولايات المتحدة وحلف الناتو عقدوا مشاورات منفصلة في أبوظبي يوم 10 نوفمبر، واتفقوا على مواصلة التنسيق بشأن الضمانات الأمنية وإشراك الأوروبيين في مناقشات متعددة الأطراف مستقبلا.

من جانبه، أكد رئيس الوفد الروسي، مساعد الرئيس فلاديمير ميدينسكي، أن الوفد لم يجر أي اتصالات مع الممثلين الأوروبيين، مشيرا إلى أن موسكو لم تتلق منهم أي مبادرات سلام أو مقترحات محددة للتسوية.

وأوضح ميدينسكي أن البنية المستقبلية للأمن الأوروبي شكلت الموضوع الرئيسي للمفاوضات، وأن موسكو وواشنطن توصلتا إلى تفاهم بشأن بعض القضايا، فيما بقيت خلافات حول قضايا أخرى.

وأعلن التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن عملية واسعة جديدة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، على أن تعلن تفاصيلها لاحقا. كما دعا الأوروبيين إلى التعلم من المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر "الحس السليم والواقعية والرغبة في تحقيق السلام".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد علق الثلاثاء على وصول ممثلين أوروبيين إلى أبوظبي، قائلا إنه يمكنهم البقاء في الفنادق، في إشارة إلى عدم مشاركتهم في المفاوضات الثلاثية.

وفي تطور متصل، أفادت رويترز بأن سفراء دول الاتحاد الأوروبي وافقوا الأربعاء على توسيع قوائم العقوبات ضد روسيا، بانتظار اعتمادها رسميا. كما أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين وويتكوف وكوشنر قد يعقد قريبا في موسكو.