فيتنام تعلق طرح سندات دولية بعد ارتفاع معدل التضخم

أرجأت فيتنام خططها لإصدار سندات دولية بانتظار ظروف أكثر ملاءمة، في ظل الاضطرابات العالمية في إمدادات الوقود التي تؤجج الضغوط التضخمية، واستمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وقال وزير المالية الفيتنامي، نجو فان توان، خلال اجتماع برلماني تم بث اليوم الخميس في هانوي: "إن إصدار سندات في الوقت الراهن ينطوي على تكلفة باهظة للغاية. ومع ذلك، نحن لم نتخلَ عن هذه الخطوة، وسنواصل العمل عن كثب مع المستثمرين الدوليين لنكون على أتم الاستعداد للمضي قدما بمجرد أن تصبح ظروف السوق أكثر ملاءمة".

وكانت وكالة بلومبرج للأنباء ذكرت في وقت سابق أن المسؤولين الفيتناميين يناقشون احتمال طرح سندات سيادية مقومة بالدولار بقيمة تصل إلى مليار دولار، كما يخططون لعقد جولات ترويجية في مراكز مالية إقليمية رئيسية لهذا الطرح.

وتسعى فيتنام لتنويع مصادر تمويلها لتحقيق معدل النمو المستهدف الذي لا يقل عن 10%، مع إعادة بناء البنية التحتية ، مما يضغط على النظام المصرفي الذي يلعب بالفعل دورا كبيرا في تمويل الاقتصاد الفيتنامي.

في الوقت نفسه حذر المسؤولون من تحديات كبيرة تواجه تحقيق معدل النمو المستهدف، بما في ذلك الضغوط التضخمية المتزايدة وزيادة الطلب على رأس المال والطاقة. وقال توان إن إجمالي الاستثمار خلال الفترة 2026-2030 يقدر بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما يقرب من 5ر38 كوادريليون دونج (1.5 تريليون دولار)، منها حوالي 85% سيأتي من مصادر محلية والباقي 15% من مصادر أجنبية. وأضاف "نحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين للاستفادة من التمويل الدولي، مع ضمان أن تكون التكاليف الإجمالية معقولة وأن يتم دعم مبادئ الأمن المالي الوطني".

وخلال زيارة الرئيس الفيتنامي تو لام الأخيرة لطوكيو، أعرب المستثمرون اليابانيون عن استعدادهم للمشاركة في إصدار السندات". وقال وزير المالية "لقد شجعونا جميعًا على إصدار سندات في السوق اليابانية."



