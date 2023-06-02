أعلن كريستوف جالتييه، المدير الفني لباريس سان جيرمان، قائمة فريقه لمباراة كليرمون فوت، غدًا السبت، على ملعب بارك دي برانس، ضمن منافسات الجولة الـ38 من الدوري الفرنسي.

ونجح باريس سان جيرمان بالفعل في حسم لقب الدوري الفرنسي لصالحه قبل جولة من نهاية المسابقة حيث يتصدر برصيد 85 نقطة وبفارق أربع نقاط عن الوصيف لانس صاحب الـ81 نقطة.

وشهدت قائمة باريس سان جيرمان تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في ظهور أخير بقميص فريق العاصمة الفرنسية بعدما أعلن كريستوف جالتييه أن مباراة كليرمون فوت هى الأخيرة للبرغوث بقميص سان جيرمان قبل رحيله رسميًا عن النادي.

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان على النحو التالي:

"حكيمي، راموس، ماركينيوس، فيراتي، مبابي، دانيلو، فيتينيا، سانشيز، سولير، بيمبلي، ميسي، نهاجا، بيتشيابو، إيمري، إسماعيل غربي، إيكيتيكي، لافلي، دوناروما، ليتيليير".