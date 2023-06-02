 الظهور الأخير.. ميسي على رأس قائمة سان جيرمان لمباراة كليرمون فوت - بوابة الشروق
الجمعة 2 يونيو 2023 3:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
النتـائـج تصويت

الظهور الأخير.. ميسي على رأس قائمة سان جيرمان لمباراة كليرمون فوت

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 2 يونيو 2023 - 3:19 م | آخر تحديث: الجمعة 2 يونيو 2023 - 3:20 م

أعلن كريستوف جالتييه، المدير الفني لباريس سان جيرمان، قائمة فريقه لمباراة كليرمون فوت، غدًا السبت، على ملعب بارك دي برانس، ضمن منافسات الجولة الـ38 من الدوري الفرنسي.

ونجح باريس سان جيرمان بالفعل في حسم لقب الدوري الفرنسي لصالحه قبل جولة من نهاية المسابقة حيث يتصدر برصيد 85 نقطة وبفارق أربع نقاط عن الوصيف لانس صاحب الـ81 نقطة.

وشهدت قائمة باريس سان جيرمان تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في ظهور أخير بقميص فريق العاصمة الفرنسية بعدما أعلن كريستوف جالتييه أن مباراة كليرمون فوت هى الأخيرة للبرغوث بقميص سان جيرمان قبل رحيله رسميًا عن النادي.

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان على النحو التالي:

"حكيمي، راموس، ماركينيوس، فيراتي، مبابي، دانيلو، فيتينيا، سانشيز، سولير، بيمبلي، ميسي، نهاجا، بيتشيابو، إيمري، إسماعيل غربي، إيكيتيكي، لافلي، دوناروما، ليتيليير".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك