نيللي جيليس تثأر لشقيقتها وتتأهل لنهائي بطولة الجونة للإسكواش على حساب نور الشربيني

تأهلت البلجيكية نيللي جيليس، المصنفة الثامنة على العالم، إلى المباراة النهائية من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية «PSA 2023» للرجال والنساء، بعد التفوق على المصرية نور الشربيني، المصنفة الأولى على الأولى على العالم.

وحققت نيللي جيليس الفوز في المباراة التي جمعت اللاعبتين مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي بنتيجة 3-0 في مباراة استمرت لمدة 46 دقيقة دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: "11-8، 11-9 و11-5" .

يذكر أن نور الشربيني تأهلت لمباراة نصف النهائي بعد الفوز على تيني جيليس شقيقة نيللي جيليس وتختتم منافسات الدور نصف النهائي اليوم بمواجهة مصطفى عسل مع محمد الشوربجي.