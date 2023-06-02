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منصور: حازم إمام لا يساند الزمالك.. ورفضت ظهور ساسي على قناة النادي

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 2 يونيو 2023 - 4:00 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 يونيو 2023 - 4:12 ص

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الصادر بحقه حُكم بعزله من منصبه، إن حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة لا يساند الفريق الأبيض نهائيًا.

وأضاف منصور في تصريحات عبر حسابه الرسمي على «يوتيوب»: «حازم إمام هو المسؤول الأول عن كرة القدم في مصر حاليًا، ولكنه يتخلى عن الزمالك ولا يسانده».

وتابع: «يا جمهور الزمالك.. حازم إمام أحد رموز ناديكم ولا يقف جمب النادي الذي لعب معه لسنوات طويلة».

وتطرق للحديث عن تصريحات فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق، قائلا: «المقابلة الإعلامية الأخيرة لـ ساسي كان من المفترض أن تتم مع قناة الزمالك».

وأتم: «أنا رفضت ظهور ساسي في قناة الزمالك، لأنه إذا مدح مجلس الإدارة سُيقال إنه يقول ذلك لأنه يظهر على قناة النادي».


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