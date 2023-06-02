ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الصيني لي شانج فو تصافحا على هامش قمة أمنية في سنغافورة، إلا أنه لم يجر بينهما "حوار جوهري".



وأوضحت الوزارة في بيان أن الاثنين تحدثا لفترة وجيزة فقط، بحسب وكالة "رويترز".



وقال المتحدث باسم الوزارة البريجادير جنرال بات رايدر: "تؤمن الوزارة بأهمية الحفاظ على خطوط مفتوحة للتواصل العسكري العسكري مع الصين، وسنواصل السعي من أجل مناقشات هادفة بين الجيشين على مستويات متعددة لإدارة العلاقة بشكل مسؤول".



وكان "البنتاجون" قد أعلن الاثنين الماضي، أن بكين رفضت دعوة أمريكية لعقد لقاء بين وزيري الدفاع الأمريكي والصيني على هامش حوار شانجري-لا الأمني بسنغافورة.



من جهتها، اكتفت بكين بالقول على لسان متحدّثة باسمها إن "الولايات المتحدة تعرف جليّاً سبب الصعوبات الموجودة حالياً في الاتصالات العسكرية".



كان الجيش الأمريكي قد أعلن أنّ طياراً حربياً صينياً قام "بمناورة عدوانية غير مبرّرة"، الجمعة الماضية، بالقرب من طائرة استطلاع عسكرية أمريكية تحلّق فوق بحر الصين الجنوبي.



وأظهرت لقطات فيديو نُشرت طائرة مقاتلة تمر أمام طائرة أمريكية تهتزّ بفعل الاضطرابات الناجمة عن مرور المقاتلة الصينية.



وردّت الصين، باتهام الولايات المتحدة بالقيام بـ "مناورات استفزازية وخطرة"، مؤكدة أن طائرة الاستطلاع الأمريكية "توغلت عمداً في منطقة التدريب التابعة لنا".



وتأتي هذه الأحداث في وقت يرتفع فيه منسوب التوتر بين بكين وواشنطن على خلفية قضايا مثل تايوان وتحليق منطاد صيني فوق الأراضي الأمريكية مطلع العام الحالى.