 بابا الفاتيكان يقيم قداسا مهيبا في ستاد فيلودروم بمارسيليا في 23 سبتمبر - بوابة الشروق
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بابا الفاتيكان يقيم قداسا مهيبا في ستاد فيلودروم بمارسيليا في 23 سبتمبر

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
أ ش أ
نشر في: الجمعة 2 يونيو 2023 - 9:55 م | آخر تحديث: الجمعة 2 يونيو 2023 - 9:55 م

من المقرر أن يقيم البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، قداسًا مهيبًا في ستاد فيلودروم، أثناء زيارته للمدينة الساحلية مارسيليا (جنوب فرنسا) في 23 سبتمبر المقبل، وسط عدد غفير من الجمهور متوقع حضوره.

وأعلنت الأبرشية أن البابا فرنسيس، سيحتفل خلال زيارته لمارسيليا، في 23 سبتمبر، بقداس كبير مفتوح للجمهور في ملعب "فيلودروم" الأسطوري (هو ملعب نادي مرسيليا الفرنسي لكرة القدم)، الذي يمكن أن يستوعب أكثر من 67 ألف شخص.

وقال رئيس أساقفة مارسيليا الكاردينال جان مارك أفيلين: "عندما يقيم البابا القداس في ملعب فيلودروم، وهو المكان الذي يجمع مارسيليا بكل تنوعها وفئاتها، فهو بذلك يكون كما لو كان ذاهبا إلى كل منزل في المدينة".

وتنظيم هذا الحدث، وهو من أبرز الأحداث في هذه الزيارة البابوية، سيُقام في منتصف بطولة كأس العالم للرجبي RWC 2023، التي ستقام منافساتها في المدة من 8 سبتمبر إلى 28 أكتوبر في 10 مدن مضيفة بفرنسا، حيث سيستضيف الملعب ست مباريات من مباريات البطولة.

كما من المتوقع أن يختتم البابا فرنسيس في مارسيليا اجتماعات أساقفة البحر الأبيض المتوسط، التي سيحضرها حوالي 60 ممثلا عن الكنائس من الشواطئ الخمسة للبحر الأبيض المتوسط (شمال إفريقيا والبلقان وأوروبا اللاتينية والبحر الأسود والشرق الأوسط) وكذلك نحو 60 شابًا من جميع هذه الدول، في الفترة من 18 إلى 24 سبتمبر.


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