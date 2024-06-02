طوارئ شمال غزة تعلن مخيم جباليا وبيت حانون منطقتين منكوبتين

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أعلن رئيس لجنة طوارئ البلديات في شمال غزّة ناجي سرحان، جباليا وبيت حانون منطقتين منكوبتين؛ نظرًا للدمار الذي يفوق الوصف.

ودعا سرحان، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى التدخل العاجل، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة «العهد» الفلسطينية، صباح الأحد، دون الإشارة لتفاصيل أخرى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صورًا توثق حجم الدمار الذي حل بمخيم جباليا بعد 20 يوما من استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته شمالي قطاع غزة.

وكانت الـ20 يوما الماضية في مخيم جباليا كفيلة بتغيير معالم المنطقة المكتظة بالسكان بشكل كارثي، حيث خلفت طرقات ومنازل وبنية تحتية مدمرة، وعشرات من الجثث المشوهة.

ووصف المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، مخيم جباليا بـ«المنطقة المنكوبة» جراء العملية العسكرية الإسرائيلية.

وقال بصل إن طواقم الدفاع المدني «انتشلت من مخيم جباليا أكثر من 70 قتيلا معظمهم نساء وأطفال، وذلك بعد ساعات من انسحاب الجيش الإسرائيلي منه».

وتابع: «طواقمنا لم تنته من عملها بعد في جباليا، ومستمرة في البحث عن مزيد من الشهداء تحت أنقاض المنازل المدمرة».

وأوضح أن «جيش الاحتلال دمر البنية التحتية في جباليا ومحيطها، حيث تم تدمير شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والمدارس والمرافق الصحية وعشرات المنازل إلى جانب المولدات الكهربائية الرئيسية في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة».