تنفيذ أكبر حملة للإزالات بمدينة العاشر من رمضان

شن جهاز مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، حملة مكبرة بإشراف المهندس علاء عبداللاه، رئيس الجهاز، ورئاسة المهندس محمد حلاوة، مدير قسم الإشغالات، على عددا من الأحياء السكنية لازالة التعديات المخالفة للقانون.



شارك في الحملة إدارة الاشغالات و ادارة الأمن بالتعاون مع ادارة التنمية والأحياء السكنية، وشرطة التعمير وشرطة المرافق وادارة الحركة والمعدات وإدارة النظافة والتجميل للتصدى لأى مخالفة او تعدى لتغيير النشاط.



أسفرت الحملة عن تنفيذ 15 قرار غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتعديات امام القطع السكنية التي جرى استخدامها انشطة تجارية بالمخالفة، ورفع كل الاستحواذت أمام القطع السكنية بالمجاورة السابعة بالحى الأول.



كما تم إزالة عدد من اللافتات الإعلانية المخالفة اعلى الأرصف، وكذلك ضبط 6 تروسيكلات لباعة جائلين، وعدد من ثلاجات العرض لتواجدها أمام المحلات المخالفة بالمجاورات بالحى الثالث.

كما جرى ضبط عدد من اسطوانات الغاز الكبيرة وعدد من الكراسي من أمام الحملات المخالفة، ورفع كافة الاشغالات الباعة الجائلين بالطرق الرئيسية.



وشدد رئيس الجهاز على ضرورة استمرار الحملات والمتابعة الدورية على مدار الساعة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينه وعدم السماح بالتعدي علي حقوق المواطنين والدولة في الأرصفة والطرق العامة.