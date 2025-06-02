تعليم الأقصر تبحث إنشاء مركز معتمد لصيانة السيارات بالتعليم الفني

عقد الدكتور صفوت جارح، وكيل وزارة التربية والتعليم في الأقصر، اجتماعًا موسعًا لبحث آليات إنشاء مركز معتمد لصيانة السيارات داخل مدرسة الأقصر الثانوية الميكانيكية العسكرية بمنطقة العوامية.

وناقش جارح، سبل تفعيل شراكة محتملة مع أحد المستثمرين لإنشاء المركز، وفقًا للوائح والقوانين المنظمة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد المهندس عبد الرحمن أحمد حسين، مدير عام التعليم الفني بالمديرية، أن الهدف الرئيسي من المشروع هو تأهيل طلاب التعليم الفني في مجال صيانة السيارات بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، ويسهم في رفع كفاءة الخريجين ومهاراتهم الفنية، لافتًا إلى أن المشروع يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير التعليم الفني وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية.

وأشار حسين إلى أنه من المقرر أن يتم إعداد خطة تنفيذية شاملة للمشروع خلال الفترة المقبلة، تتضمن الجوانب الفنية والتجهيزية والإدارية، بما يضمن تقديم تدريب عملي متطور وفعّال داخل المركز، وتحقيق أعلى معايير الجودة في تأهيل الطلاب.