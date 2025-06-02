أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 989 ألفا و700 فرد منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب الروسية - الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 989 ألفا و700 فرد، من بينهم 1140 لقوا حتفهم أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10 آلاف و874 دبابة، و22 ألفا و663 مركبة قتالية مدرعة، و28 ألفا و575 نظام مدفعية، و1401 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1175 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأكد البيان، تدمير 372 طائرة حربية، و336 مروحية، و38 ألفا و622 طائرة مسيرة، و3271 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و50 ألفا و462 من المركبات وخزانات الوقود، و3905 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.