وكيل قطاع المعاهد الأزهرية يتابع امتحانات الشهادة الثانوية بمعهد خاتم المرسلين وفتيات العمرانية

الشرقاوي: امتحانات الشهادة الثانوية تسير في أجواء منضبطة ومريحة للطلاب

تابع الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون التعليم، سير عمل لجان بنين معهد خاتم المرسلين وفتيات العمرانية بالجيزة، خلال اختبارات مادتي اللغة الأجنبية الأولى والإنشاء؛ لطلاب القسم الأدبي.

وبين أن لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية تشهد حالة من الانضباط والهدوء، وسط إجراءات منظمة تهدف إلى تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم بكل تركيز وطمأنينة.

وأوضح أن غرفة العمليات بالقطاع تعمل على مدار اليوم لمتابعة سير الامتحانات أولًا بأول، والتواصل المستمر مع المناطق الأزهرية؛ للتأكد من توافر جميع سبل الراحة داخل اللجان، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو طوارئ.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها المعلمون والمشرفون داخل اللجان؛ لضمان خروج موسم الامتحانات بأفضل صورة ممكنة.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طلاب وطالبات، موزعين على 577 لجنة امتحانية بمختلف محافظات الجمهورية، بواقع 73,094 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي، و100,714 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، من بينهم 60,147 طالبًا و40,567 طالبة، وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى يوم الأربعاء 9 يوليو، بينما تُختتم امتحانات القسم الأدبي يوم الخميس 10 يوليو.