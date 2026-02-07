رئيس الوزراء المجري يعلن تلقيه دعوة لحضور اجتماع مجلس السلام المقرر في واشنطن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أنه تلقى دعوة لحضور اجتماع «مجلس السلام» الخاص بغزة، والذي سيعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأضاف خلال فاعلية جماهيرية، اليوم السبت، أنه سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن خلال الأسابيع المقبلة، مؤكداً أهمية الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع القوى العالمية الكبرى.

وخطط البيت الأبيض لعقد اجتماع قادة لـ«مجلس السلام» الخاص بغزة في 19 فبراير، وفق مسئول أمريكي ودبلوماسيين من 4 دول أعضاء في المجلس، نقل عنهم «أكسيوس».

ويهدف البيت الأبيض من الاجتماع إلى دفع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إلى جانب حشد تمويل لإعادة الإعمار.

وقال مسئول أمريكي: «سيكون أول اجتماع لمجلس السلام، ومؤتمرا لجمع التبرعات لإعادة إعمار غزة».

وأشار إلى أن الترتيبات لا تزال في مراحلها الأولى وقد تتغير، فيما رفض البيت الأبيض التعليق.

وكان الإعلان عن المجلس الشهر الماضي قد قوبل بتشكيك واسع، إذ لم تنضم غالبية الحلفاء الغربيين، جزئيا بسبب ما ينص عليه الميثاق من صلاحيات واسعة للمجلس، ومنح الرئيس دونالد ترامب حق النقض على قراراته.

ورأى بعض الحلفاء أن واشنطن تحاول إنشاء إطار موازٍ لمجلس الأمن.

وبحسب المصادر، يضم المجلس حاليًا 27 عضوًا ويرأسه ترامب، فيما فوّضه مجلس الأمن للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والعمل على ترتيبات الحوكمة وإعادة الإعمار.

وخلف الكواليس، بدأت إدارة ترامب يوم الجمعة، التواصل مع عشرات الدول لدعوة قادتها ومناقشة الجوانب اللوجستية.

وتعتزم الإدارة عقد الاجتماع في «معهد السلام»، الذي تقول المصادر إن ترامب أعاد تسميته مؤخرا باسمه.

وقال مصدر مطلع: «لا شيء مؤكدًا بعد، لكن الإدارة تخطط للاجتماع وبدأت الاستفسار عن قدرة القادة على الحضور».



