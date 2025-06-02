روبيو يعزي نظيره الروسي في ضحايا السكك الحديدية ببريانسك وكورسك

أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن تعازيه لنظيره الروسي سيرجي لافروف في ضحايا الهجمات على البنية التحتية للسكك الحديدية في منطقتي بريانسك وكورسك الروسيتين.

وأجرى الوزيران اتصالا هاتفيا ناقشا فيه الهجمات على البنية التحتية للسكك الحديدية في المنطقتين الروسيتين، وفقال لبيان لوزارة الخارجية الروسية، مساء الأحد.

وأشار البيان إلى الإعلان عن نتائج التحقيق في الهجمات قريبا، والكشف عن المسئولين عن الانفجارات ومحاسبتهم.

ومساء السبت، انهار جسر في منطقة بريانسك تم تفجيره، على قطار ركاب كان في حال سير، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 71 آخرين.

ووقع انفجار آخر في جسر سكة حديد بمنطقة كورسك، ما أدى إلى سقوط قطار كان في حال سير، وأصيب السائق ومساعدوه بجروح.

وذكر بيان الخارجية الروسية، أن الوزيرين ناقشا خطط استئناف المحادثات الروسية الأوكرانية المباشرة في إسطنبول، الاثنين.

وفي 15 و16 مايو المنصرم، استضافت إسطنبول مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا انتهت بالتوصل إلى اتفاق على تبادل ألفي أسير بين البلدين.

ومنذ 24 فبراير 2022، بدأت روسيا عملية عسكرية على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائها تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.