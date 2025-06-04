أكد محمد عبد الجليل، نجم الأهلي السابق، أن مشاركة الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة تمثل محطة مهمة، مشددًا على ضرورة تخطي دور المجموعات في البطولة.

وقال عبد الجليل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: "الأهلي في مكانة مختلفة ولا توجد مقارنة بينه وبين أي نادٍ آخر في الوقت الراهن، خاصةً مع استعداده القوي للمونديال".

وأضاف: "الزمالك يمر بظروف صعبة في ظل استمرار أزمة إيقاف القيد، ومع ذلك لا يزال ينافس على الألقاب في أكثر من لعبة، وهو أمر يُحسب للنادي".

وفيما يخص انتقال أحمد سيد زيزو المحتمل إلى الأهلي، أبدى عبد الجليل تفاؤله قائلًا: "زيزو سيكون إضافة فنية كبيرة للفريق في كأس العالم للأندية، وحتى إن لم يتم قيده، فإن الأهلي يملك من المقومات ما يجعله قويًا في البطولة".

وعن مشوار الأهلي المرتقب في المونديال، أوضح عبد الجليل أن "مباراة بورتو البرتغالي ستكون الأصعب للفريق في دور المجموعات"، مؤكدًا في الوقت ذاته ثقته في قدرة الفريق على تجاوز هذا الدور، والاستعداد لما هو أصعب في الأدوار المتقدمة.