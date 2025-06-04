خوسيه ريبيرو يحدد موقفه من إبراهيم الأهلي لصفقات جديدة

كشف خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي موقفه من إبرام إدارة الأحمر لصفقات جديدة في الفترة القادمة.

وقال خوسيه ريبيرو في تصريحات لقناة الأهلي: "طلبت صفقات جديدة؟ أتفهم أن بعض اللاعبين غادروا النادي، وأرى أننا الفريق يحتاج لتغطية هذه المراكز، ولكن أعتقد أن النادي مازال يملك في كل مركز اسمين مميزين، ولا نريد أن نتسرع في البحث عن لاعبين جدد".

وأضاف المدرب الإسباني: "هذا لا يمنع أنه إن كانت هناك فرصة لإبرام صفقات جديدة قوية، سيكون هذا أمرًا جيدًا، لأن هذا سيضيف لفريق ينافس في بطولات عديدة وقوية".

وتابع: "أعتقد أنه بعد بطولة كأس العالم للأندية، ستكون لدينا فرصة في البحث عن نواقص الفريق، وهل من الممكن أن نبحث عن لاعب سيفيد الفريق في مركز معين".

وأكمل: "هناك لاعبين مميزين في أورلاندو بايرتس، ويستطيعون اللعب في أندية كبيرة، ولكنني لم أتحدث مع إدارة الأهلي على ضم أحدهم.. أحترم هذا النادي، ولا استطيع طلب شيء مثل ذلك".

وواصل: "كنت أعرف عدد من اللاعبين في الأهلي، وسبق لنا أن قمنا بتحليلهم، وهناك عدد آخر من اللاعبين الذين لم أكن أعرفهم، وعندما أتينا وجدنا أن هناك لاعبين كثر مميزين في الأهلي، وهناك لاعبين آخرين يحتاجون للعمل لتحسين دورهم في الملعب".

واستطرد: "الأهلي يملك العديد من اللاعبين الموهوبين في صفوف الفريق، وهذا سيصنع المنافسة بينهم، وأنا أحب أن تكون هناك منافسة، وأحب أن يكون اللاعبين في مستوى واحد، وألا توجد فروق كبيرة في المنافسات".

وأتم خوسيه ريبيرو تصريحاته قائلًا: "لا أحب أن يشعر أحد اللاعبين بأنه ثابت في التشكيل الأساسي، بل يجب أن يعمل من أجل يحافظ على مكانه، ويشارك في المباريات باستمرار.. اللعب في الأهلي يتطلب من أي لاعب أن يكون قويًا وأن ينافس".