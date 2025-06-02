واصلت البورصة المصرية الهبوط، اليوم الاثنين، للجلسة الثانية على التوالي، حيث بدأت هذا الأسبوع مستقرة في المنطقة الحمراء، بعد مكاسب الأسبوع والشهر الماضي.

وتراجع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.5%، ووصل إلى مستوى 32325.12 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي قد خسر أمس الأحد نحو 0.6%.

وقاد هبوط اليوم سهم البنك التجاري الدولي، حيث تراجع بنسبة 0.36%، ولكنها أقل من أمس التي تجاوزت 2%.

ورغم ارتفاع المؤشر الرئيسي، خلال شهر مايو، إلا أن المكاسب الأسبوعية كانت أكبر من الشهرية، حيث زاد بنسبة 1.8% الأسبوع الماضي، بينما دفعت ارتفاعات البورصة في معظم جلسات الأسبوع، المؤشر الرئيسي إلى الارتفاع، وتحقيق مكاسب بلغت نحو 2.3%.

وبلغت مكاسب المؤشر الرئيسي منذ بداية العام الحالي 8.69%.