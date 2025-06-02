الثلاثي الذهبي للكاراتيه ينتزع جائزة «جراند وينر» من الاتحاد الدولي

حقق الكاراتيه المصري إنجازًا تاريخيًا جديدًا، وذلك بفوز الثلاثي الذهبي بجائزة "جراند وينر" (Grand Winner) من الاتحاد الدولي للعبة، في بطولة الدوري العالمي التي أُقيمت بالمغرب.

وضم الثلاثي المتوج كلاً من:

عبد الله ممدوح (وزن 75 كجم)

يوسف عماد (وزن 84 كجم)

طه طارق (وزن +84 كجم)

وحرص محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي لكل من الاتحادين الدولي والأفريقي، ونائب رئيس الاتحاد العربي، على تقديم التهنئة للقيادات المصرية، وللدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دعمه اللامحدود للكاراتيه المصري، مما ساهم في الحفاظ على ريادته العالمية والتمثيل المشرف لمصر.

وأشار الدهراوي إلى أن حصول ثلاثة من أبطال المنتخب الوطني على جائزة "جراند وينر" من الاتحاد الدولي في ثلاث فئات مختلفة، يُعد إنجازًا تاريخيًا يُحسب للاتحاد المصري للكاراتيه.