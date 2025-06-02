محافظ المنوفية يوجه بصرف مساعدات مالية وغذائية عاجلة لحالات إنسانية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الإثنين، بصرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية ولحوم لعدد من المواطنين من مركزي أشمون ومنوف، وذلك خلال لقائه بعدد من الحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية بمكتبه، في إطار حرصه الدائم على دعم الفئات الأكثر احتياجًا ومراعاةً لظروفهم المعيشية الصعبة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

كما كلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة بسرعة بحث شكوى مواطنة من مركز منوف تتضرر من استخراج رخصة بناء مخالفة للقانون بأحد العقارات المجاورة لها، موجّهًا بعرض نتائج الفحص عليه شخصيًا.

وفي استجابة سريعة أخرى، وجّه المحافظ رئيس الإدارة المركزية للري بدراسة طلب مواطن من قرية كفور الرمل بمركز قويسنا لإنشاء عداية، بعرض 4 أمتار على نفقته الخاصة، بهدف تسهيل الحركة المرورية بالمنطقة وتحسين الخدمات للأهالي.

كما استمع المحافظ خلال اللقاء لطلب أحد المستثمرين من مركز بركة السبع يلتمس تخصيص قطعة أرض لإقامة نشاط صناعي، حيث كلف رئيس الجهاز الإداري للمنطقة الصناعية بدراسة الطلب وفق الضوابط والقوانين المنظمة، مؤكدًا دعمه الكامل للمستثمرين كأحد روافد تنمية الموارد الذاتية وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وأكد محافظ المنوفية أن بابه مفتوح لجميع المواطنين، وأنه لا يدخر جهدًا في توفير الدعم والرعاية اللازمة للأسر البسيطة، والتفاعل المباشر مع مشكلاتهم، بهدف تحسين جودة حياتهم وضمان حصولهم على حقوقهم في إطار من العدالة والشفافية.