برنامج الأغذية العالمي: لبنان يواجه أزمة متفاقمة في الأمن الغذائي

حذّرت رشا أبو ضرغام، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في لبنان، من أن الأزمة الإنسانية في البلاد تتجه تدريجيًا من أزمة نزوح إلى أزمة أوسع في الأمن الغذائي، في ظل استمرار التصعيد وتزايد الضغوط الاقتصادية على السكان.

وقالت أبو ضرغام، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، إن أحدث التحليلات تشير إلى أن نحو مليون و240 ألف شخص في لبنان يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى أغسطس، بما يعادل قرابة ربع سكان البلاد.

وأوضحت أن المشكلة لا تكمن في توافر الغذاء بقدر ما ترتبط بتراجع القدرة الشرائية للأسر، خاصة تلك التي فقدت مصادر دخلها أو اضطرت إلى النزوح، ما جعل تأمين الاحتياجات الأساسية أكثر صعوبة.

وأضافت أن النزوح يمثل أحد أبرز العوامل التي فاقمت الأزمة، إذ تفقد العائلات النازحة مصادر رزقها وأصولها الإنتاجية، بما في ذلك الأراضي الزراعية والوظائف، ما يزيد اعتمادها على المساعدات الإنسانية.

وأشارت إلى أن جهود الإغاثة تواجه تحديات كبيرة، تشمل صعوبة الوصول إلى بعض المناطق المتضررة، إلى جانب النقص الحاد في التمويل الدولي مقارنة بحجم الاحتياجات المتزايدة.

وأكدت أن المناطق الجنوبية تعد الأكثر تضررًا نتيجة القصف المستمر وحركات النزوح الواسعة، فيما تواجه المناطق المستقبلة للنازحين، مثل بيروت وجبل لبنان والبقاع، ضغوطًا متزايدة على الخدمات والموارد المتاحة.

ولفتت إلى أن ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية أدى إلى مزيد من التراجع في القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرة إلى أن مظاهر انعدام الأمن الغذائي بدأت تمتد إلى مناطق كانت تُعد أكثر استقرارًا في السابق.