فيدرر يعبر هاريس ويتأهل للدور الثاني في بطولة ويمبلدون للتنس

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حطم السويسري روجيه فيدرر رقما قياسيا في بطولة ويمبدلون بتحقيق انتصاره رقم 96 بالبطولة عقب فوزه اليوم الثلاثاء على الجنوب أفريقي لويد هاريس 3 / 6 و6 / 1 و6 / 2 و6 / 2.

وعاني فيدرر /37 عاما/ ، الذي يسعى لتمديد رقمه القياسي من حيث عدد الفوز ببطولات الجائزة الكبرى (جراند سلام) بالتتويج باللقب الحادي والعشرين، لإيجاد الزخم، حيث ارتكب العديد من الاخطاء والتي أدت لخسارته أول مجموعة في المباراة الافتتاحية له في بطولة ويمبلدون في آخر تسع سنوات.

ولم يخض هاريس أي مباراة له على الملاعب العشبية في بطولات الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين حيث كانت هذه المباراة هي أول مبارياته.

وعلى النقيض تماما، فإن فيدرر هو أنجح اللاعبين في تحقيق الانتصارات على هذه الأرضية حيث حقق 181 انتصارا وتوج بـ19 لقبا في البطولات التي تقام على الملاعب العشبية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها فيدرر أول مجموعة في مباراته الافتتاحية ببطولة ويمبلدون منذ أن خسر أول مجموعتين في 2010 أمام الكولومبي أليخاندرو قالا.

وسيلتقي فيدرر في الدور التالي مع الفائز من المباراة التي تجمع البريطاني جاي كلارك والأمريكي نواه روبين.

وخسر النمساوي دومينيك ثيم أمام الأمريكي سام كويري 6 / 7 (4/ 7) و7 / 6 (7 / 1) و6 / 3 و6 / صفر.

ويلتقي كويري مع الروسي أندري روبليف.

وفاز الأسترالي نيك كيريوس على مواطنه جوردان تومسون 7 / 6 (7 / 4) و3 / 6 و7 / 6 (12 / 10) و6 / صفر و6 / 1.

وسيلتقي كيريوس إما مع الإسباني رافايل نادال المصنف الثاني على العالم أو الياباني يوشي سوجيتا في الدور الثاني,

وتمتلك اليابان لاعبا تأهل بالفعل للدور الثاني وهو كي نيشيكوري الذي فاز على البرازيلي تياجو مونتيرو 6 / 4 و7 / 6 (7 / 3) و6 / 4.

ويلتقي نيشيكوري مع البريطاني كاميرون نوري الذي تغلب على الأوزبكي دينيس إستومين 6 / 2 و6 / 4 و6 / 4.

وفي منافسات السيدات استهلت الأسترالية آشلي بارتي، المتوجة حديثا بصدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، حملتها في بطولة ويمبلدون بالفوز على الصينية تشينج سيساي 6 / 4 و6 / 2 اليوم الثلاثاء.

وكانت بارتي توجت بأول ألقابها في بطولات الجائزة الكبرى (جراند سلام) في بطولة فرنسا المفتوحة في حزيران/يونيو الماضي.

وتلتقي بارتي في الدور التالي مع البلجيكية أليسون فان يوتفانخ ، التي تغلبت على الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا 6 / 4 و4 / 6 و6 / 2.

وعلى الملعب الرئيسي، استهلت الألمانية أنجيليك كيربر حملة الدفاع عن لقبها بالفوز على مواطنتها تاتيانا ماريا 6 / 4 و6 / 3.

وتلتقي كيربر مع الأمريكية لاورين دافيس، التي تغلبت على الأوكرانية كاترينا كوزولوفا 6 / 3 و6 / 2.

فيما ودعت الإسبانية جاربين موجوروزا البطولة بعد خسارته أمام البرازيلي بياتريز حداد مايا 6 / 4 و6 / 4.

واستطاعت سلواني ستيفنز، الفائزة ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس من قبل والمصنفة التاسعة في البطولة الحالية أن تتغلب على السويسرية تيميا باكسينزكي 6 / 2 و6 / 4.