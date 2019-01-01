انطلاق حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والمتصدع بالإسماعيلية

أعلن اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، عن تنفيذ مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بدءا من 22 يوليو وحتى 8 أغسطس 2019 منعا لانتشار الأمراض الوبائية.

ووجه عثمان بضرورة تواجد لجان بيطرية وأمنية بالأسواق، للكشف عن الحيوانات والتأكد من سلامتها، وتسجيل وترقيم وتحصين الحيوانات قبل خروجها للأسواق، وتواجد لجان بيطرية بالأكمنة الثابتة الكائنة عند حدود المحافظة، على أن يتولى الأمن بمنع مرور السيارات المحملة بالحيوانات الحية الغير مرفقة ببطاقة صحية، إلا بعد الفحص والترقيم والتسجيل والتحصين للحيوانات المحملة بالسيارات التى تمر بالأكمنة.

وتأتي الحملة ضمن توجيهات الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة للتوعية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، نظرا لخطورتهما على الثروة الحيوانية.