دول البلطيق تمنع رئيس وزراء سلوفاكيا من العبور للمشاركة في احتفالات موسكو

رفضت كل من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا منح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو إذنا بالعبور فوق أجوائها في طريقه إلى روسيا، للمشاركة في احتفالات ذكرى الحرب العالمية الثانية في مايو المقبل.

وأعلن وزير الخارجية الإستوني مارجوس تساكنا، اليوم الأحد، أن "فيكو لن يحصل مجددا على تصريح باستخدام المجال الجوي الإستوني للتوجه إلى موسكو لحضور عرض 9 مايو"، واصفا هذه الاحتفالات بأنها "حدث يهدف إلى تمجيد المعتدي".

من جانبه، ذكر فيكو في مقطع فيديو نشره على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي أمس السبت، أن لاتفيا وليتوانيا رفضتا أيضا منحه إذن العبور، فيما لم يتوفر تأكيد رسمي فوري من ريجا أو فيلنيوس بهذا الصدد.

يُشار إلى أن روسيا تحتفل في التاسع من مايو من كل عام بـ يوم النصر، والذي يوافق هذا العام الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا.