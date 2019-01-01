درجات الحرارة تسجل رقما قياسيا لشهر يونيو في أوروبا والعالم

أظهر معهد بارز معني بتغير المناخ أن الشهر الماضي يونيو شهد أعلى درجة حرارة في أوروبا وفي العالم بالنسبة لهذا الشهر منذ البدء في سجلات الحرارة.

وقال معهد كوبرنيكوس المعني بتغير المناخ (سي3 اس) اليوم الثلاثاء، في بروكسل إن "البيانات التي صدرت اليوم تظهر أن متوسط درجات الحرارة في أوروبا خلال شهر يونيو 2019 كان أعلى من أي شهر يونيو في السجلات".

وأوضح المعهد أن متوسط درجات الحرارة كان أعلى بمتوسط 2 درجة عن المتوسط الطبيعي المحدد للشهر.

وقال جان نويل ثيبو، رئيس المعهد: "على الرغم من أن درجات الحرارة المحلية ربما تكون أقل أو أكبر من الدرجات المسجلة، فإن بياناتنا تظهر أن درجات الحرارة في منطقة جنوب غرب أوروبا خلال الأسبوع الأخير من يوينو كانت مرتفعة بشكل غير عادي.

وأضاف: "على الرغم من أن هذا كان استثنائيا، من المرجح أن نرى المزيد من هذه الأحداث في المستقبل نتيجة لتغير المناخ".

يذكر أن كوبرنيكوس هو برنامج ملاحظة الأرض التابع للاتحاد الأوروبي والذي يعتمد بدرجة كبيرة على بيانات الأقمار الصناعية.