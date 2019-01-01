الجيش الجزائري يوقف عنصر ويدمر 4 مخابئ للإرهابيين

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية خنشلة (شمال شرق) وتدمير أربعة مخابئ، وثلاث قنابل تقليدية الصنع بمنطقة جبل الشلعلع في ولاية باتنة (شمال شرق)، وذلك في إطار مكافحة الإرهاب.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء- أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للعملية المنفذة بولاية ورقلة (شرق) والتي أدت لضبط 3 تجار مخدرات و352 كجم مخدرات، ضبطت دورية للجيش بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف، و300 طلقة و6 مخازن ذخيرة؛ إثر مداهمة منزل أحد الموقوفين.

وأوضحت أن قوات الجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) ضبطت بكل من البليدة (شمال) ووهران (شمال غرب) 4 تجار مخدرات، و7.3 كجم مخدرات، فيما أوقفت قوات الجيش إثر عمليات متفرقة بكل من عين قزام وبرج باجي مختار (جنوب) 3 منقبين عن الذهب، وضبطت 9 مولدات كهربائية و9 مطارق ضغط، بالإضافة إلى مركبتين رباعيتي الدفع و650 كجم من خليط الحجارة وخام الذهب.

وأشارت إلى أن حرس الحدود وعناصر الدرك الوطني بكل من تلمسان وتيارت (شمال غرب) قاموا بضبط 121 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في حين أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ21 شخصًا، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من عنابة (شمال شرق) والغزوات (شمال غرب).