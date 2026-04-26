إيطاليا تقرر تسليم رجل صيني مطلوب من الولايات المتحدة بتهمة القرصنة

قررت الحكومة الإيطالية، تسليم رجل صيني مطلوب من الولايات المتحدة بتهمة القرصنة، حسبما مصدر مطلع اليوم الأحد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصدر المطلع، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قوله إن حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني اتخذت هذا القرار بعد أن قضت محكمة إيطالية هذا الشهر بإمكانية تسليم شو زيوي.

وكانت وزارة العدل الأمريكية تسعى لاعتقال شو للاشتباه في سرقته أبحاثا خاصة بكوفيد-19 وتهم قرصنة، زاعمة أنه تم توجيهه للقيام بتلك العمليات بطلب من الحكومة الصينية. وتم اعتقاله في إيطاليا عام 2025 بناء على طلب من واشنطن.

ورفضت وزارة العدل الإيطالية التعليق. وأحالت السفارة الأمريكية في روما الأسئلة إلى وزارة العدل، التي لم ترد على الفور على طلب للتعليق اليوم الأحد.

وقال محامي شو في ميلانو إنه لم يتلق مرسوما حكوميا رسميا بشأن طلب تسليم شو، مضيفا أنه - على حد علمه – كان موكله لا يزال محتجزا في سجن بافيا القريب حتى يوم الجمعة.

وأكد شو براءته، وفقا لتقارير إعلامية إيطالية.



