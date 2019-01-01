عرض فيلم «ولاي» البوركيني في 10 محافظات بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة

يعرض نادي السينما الأفريقية الذي يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الفيلم المغربي الطويل "طفح الكيل"، بسينما الهناجر في تمام السابعة مساء السبت المقبل، وهو الفيلم الفائز بجائزة أفلام الحريات في الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر السينمائي مارس الماضي.

الفيلم من إخراج محسن بصري، وتدور أحداث الفيلم حول "إدريس" الذي يرحل برفقة زوجته زهرة على عجل إلى الدار البيضاء لحاجة ابنهما لعناية طبية في المستشفى، وذلك بعد أصابته بصداع حاد يلازمه منذ أسابيع، ويقفز علي من جسر جراء اكتئاب مزمن، لكنه ينجو من محاولة الانتحار، ليتم نقله إلى نفس المستشفى، ليبقى مصير المريضين بين يدي "طارق" الطبيب المخلص الذي فضل العمل في بلاده على الهجرة إلى كندا.

يعقب عرض الفيلم ندوة في قاعة سينما الهناجر، يديرها الناقد السينمائي فاروق عبد الخالق، وضمن نشاط النادي بالاسكندرية يعاد عرض الفيلم في السابعة مساء السبت 13 يوليو بمركز الحرية للإبداع.

فيما يعرض نادي السينما الإفريقية أيضًا الفيلم الروائي الطويل "ولاي" للمخرج بيرني جولدبلات من بوركينا فاسو بالمواقع التابعة لهيئة قصور الثقافة في 10 محافظات، وذلك من خلال برنامج التعاون بين النادي والهيئة، ويُعرض مساء السبت 13 يوليو في مركز الإبداع بدمنهور، قصور ثقافة الأنفوشي، والاسماعيلية، وبور سعيد، وأسيوط، والمنيا، والزقازيق، والأقصر، وقنا، وروض الفرج، وقصر ثقافة نعمان عاشور بالدقهلية.

تدور أحداث الفيلم حول "أدي" صبي صغير يبلغ من العمر ثلاثة عشر عامًا، لم يعد يُطيع والده الذي رباه بمفرده؛ يتعذر الأب في تدبير نفقات المعيشة، فيقرر أن يعهد برعاية "أدي" إلى عمه "أمادو" خلال شهور الصيف، حيث يعيش العم "أمادو" وعائلته على الجانب الآخر من المتوسط، ففي بوركينا فاسو، عندما يبلغ المرء الثالثة عشر من عمره يصبح رجلًا، إلا أن "أدي" يفهم الأمور بطريقة مختلفة.

يذكر أن نادي السينما الإفريقية أحد الأنشطة التي ينظمها مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تحت شعار مهرجان على مدار العام، تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم من وزارات السياحة والشباب والخارجية ونقابة المهن السينمائية وبالتعاون مع محافظة الأقصر.