فنلندا تزيل رمز الصليب المعقوف من أدبياتها العسكرية للأبد

لطالما كان اختيار سلاح الجيش الفنلندي رسم الصليب المعقوف رمزا له أمرا مستغربا و ربما صادما، بسبب ارتباطه بألمانيا النازية، على الرغم من أن الجذور التاريخية لهذا الرمز، و التي تعود إلى آلاف السنين قد تجعله بريئا من الجرائم التي ارتكبت بحق الإنسانية خلال سنوات الحرب العالمية الثانية.

ولكن بعد سنوات طويلة من اعتماده كرمز له، قرر سلاح الجو الفنلندي التخلي عن الصليب المعقوف المثير للجدل .

في عام 1945، كان الصليب المعقوف رمزا تُزين به أجنحة الطائرات الفنلندية على خلفية بيضاء، و لم يكن الغرض من ذلك إظهار الولاء لألمانيا النازية على الرغم من تحالف البلدين في الحرب العالمية الثانية.

وقال متحدث باسم القوات الجوية الفنلندية لبي بي سي إنه بينما تخلت الطائرات عن هذا الرمز الذي لم يعد يظهر على أجنحتها، بقي هذه الرمز حاضرا في بعض شعارات وحدات سلاح الجو وأعلام الوحدات و الديكورات بما في ذلك الزي الرسمي.

ما هو الصليب المعقوف؟

يأخذ الصليب المعقوف رمزا هندسيا على شكل صليب مع مزيد من الأذرع تمتد بزاوية قائمة، وهو في اللغة السنسكريتية يعني الرفاهية أو الحظ، و تم استخدامه منذ آلاف السنين في الثقافات الهندية وفي جميع أنحاء العالم، وانتشر في الغرب في أوائل القرن العشرين.

ومع ذلك ، في عام 1920، اعتمد أدولف هتلر الصليب المعقوف لحزبه الاشتراكي الوطني، الذي وصل إلى السلطة في العقد التالي في ألمانيا.

وارتبطت جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها نظام هتلر بالصليب المعقوف الذي بات رمزا للنازية و معاداة السامية في الغرب .