مصدر أمني ينفي احتجاز سيدة أو زوجها داخل مركز شرطة بسيون بالغربية

نفى مصدر أمني احتجاز سيدة أو زوجها داخل مركز شرطة بسيون بالغربية.

وأوضح أنه بالنسبة لما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو ادعت خلاله إحدى السيدات إحتجازها وزوجها داخل مركز شرطة بسيون بالغربية دون وجه حق.

بالفحص تبين أن السيدة المشار إليها غير محتجزة هى أو زوجها وأن حقيقة الواقعة هى تواجدهما بمركز شرطة بسيون لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاههما وطرف آخر ، على خلفية تضررها من قيام الطرف الآخر بالتعدى عليها وزوجها بالضرب.

حيث تبادل الطرفان الإتهامات فيما بينهما نتيجة خلافات سابقة.

وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية . والعرض على النيابة العامة والتى قررت صرف طرفى المشاجرة بضمان محل إقامتهم.