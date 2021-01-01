العراق يسجل حالة وفاة و2286 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم السبت، تسجيل 2286 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى مليونين و353 ألفا و900 إصابة.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي، رصد حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الوباء إلى 25 ألفا و243، إضافة إلى شفاء 833 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و310 آلاف و312.

ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية سبعة آلاف و567 فحصا مختبريا لمواطنين؛ للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن إجمالي الأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى عشرة ملايين و867 ألفا و455 شخصا.