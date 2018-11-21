خالد عبد الغفار: أولى مراحل التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات تدخل الخدمة كاملة نهاية العام

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إن المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل في 6 محافظات تدخل الخدمة كاملة نهاية العام الجاري.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، أن عددا كبيرا من المستشفيات لديها مشكلات يتم العمل على حلها حتى تصل الخدمة للمواطنين بشكل لائق.

وتحدث عن مرض ضمور العضلات الشوكي قائلًا إنه أحد الأمراض صعبة العلاج، مؤكدًا أن المؤسسات الدولية تضع ضوابط للتعامل مع هذا المرض بشكل أفضل وهو ما تنتهجه الوزارة.

وأشار إلى أن العلاج الدوائي لضمور العضلات مكلف للغاية ويصل إلى 80 ألف جنيه كل 3 شهور، في حين أن مصر طرحت مبادرة لعلاج المرض مجانا.

ولفت إلى أن 85% من حالات الولادة في مصر قيصرية و60% من الأطفال حديثي الولادة يحتاجون لدخول حضانة.

وأشار إلى أنه كلما تم الاعتماد على الولادة الطبيعية، قلّ عدد الأطفال المحتاجين للحضانات، كما أنه ليس من حق الحامل اختيار نوعية ولادتها لأن الطب هو الفيصل في هذه العملية.