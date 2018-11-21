النيابة تطلب تحريات سقوط شخص من الطابق التاسع بأحد فنادق الإسكندرية

طلبت نيابة سيدي جابر، تحريات المباحث حول حادث مصرع شخص يبلغ من العمر 56 عامًا، إثر سقوطه من شرفة الطابق التاسع بفندق كائن في نطاق دائرة قسم شرطة سيدي جابر على كورنيش الإسكندرية.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال شهود عيان الواقعة، من العاملين وبعض النزلاء في الفندق، وأسرة الضحية، مع تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث، وطلبت سرعة مدها بتقرير الطب الشرعي الخاص بمعاينة الجثة، لبيان أسباب الوفاة.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي؛ حول سقوط شخص محل إقامته محافظة القاهرة، من فندق شرفة في منطقة كليوباترا.

وبانتقال أجهزة الأمني، رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي وجود جثة لشخص "يرتدي كامل ملابسه" مسجاة على أرضية الشارع، إثر سقوطه من الطابق التاسع على سيارة كانت تقف أسفل الفندق.

فيما أرجعت التحريات الأولية أسباب وقوع الحادث إلى اختلال توازن الرجل المُسن بسبب تعرضه لغيبوبة سكر مفاجئة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.