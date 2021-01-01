محطات الغاز الطبيعي المسال الجديدة في ألمانيا تبدأ العمل العام المقبل

أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، من حزب الخضر، أن أول محطتين مؤقتتين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في فيلهلمسهافن وبرونسبوتيل سيتم تشغيلهما في مطلع العام المقبل.

وقال هابيك، اليوم السبت، لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية إن الحكومة الاتحادية استأجرت أربع محطات عائمة للغاز السائل، وهناك سفينتان متاحتان بالفعل هذا العام سيتم تشغيلهما في فيلهلمسهافن وبرونسبوتيل".

وأضاف أنه لذلك تعمل وزارته بتعاون وثيق مع الولايات الألمانية في هذا الصدد، متابعا: "الجميع يساندون ذلك، لأنه يتعين علينا في النهاية أن نحدد وتيرة عمل بسرعة لم تكن موجودة من قبل في ألمانيا".

وتسعى ألمانيا من خلال المحطات العائمة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى تعزيز إمدادات الغاز غير الروسي لديها.