 المنفي والسفير الأمريكي يبحثان تطورات الأوضاع السياسية والأمنية - بوابة الشروق
الأحد 3 يوليه 2022 12:50 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد عودة كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر؟
النتـائـج تصويت

المنفي والسفير الأمريكي يبحثان تطورات الأوضاع السياسية والأمنية

أ ش أ
نشر في: السبت 2 يوليه 2022 - 11:10 م | آخر تحديث: السبت 2 يوليه 2022 - 11:10 م

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، خلال اتصال هاتفي اليوم السبت، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي اليوم - في بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية "وال" - بأن الاتصال تركز على مناقشة الأوضاع الأخيرة في البلاد، والتأكيد على إلتزام الجميع بالمحافظة على الأمن، وعدم تعريض حياة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة للضرر، مع التأكيد على حق المتظاهرين السلميين في التعبير عن أراءهم، والاستماع إلى مطالبهم في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإنهاء المراحل الانتقالية.

وأكد المنفي ونورلاند، أهمية التهدئة في هذه المرحلة، والوصول إلى إجراء الانتخابات في أقرب وقت، لتجاوز حالة الانسداد السياسي الراهنة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك