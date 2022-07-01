المنفي والسفير الأمريكي يبحثان تطورات الأوضاع السياسية والأمنية

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، خلال اتصال هاتفي اليوم السبت، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي اليوم - في بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية "وال" - بأن الاتصال تركز على مناقشة الأوضاع الأخيرة في البلاد، والتأكيد على إلتزام الجميع بالمحافظة على الأمن، وعدم تعريض حياة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة للضرر، مع التأكيد على حق المتظاهرين السلميين في التعبير عن أراءهم، والاستماع إلى مطالبهم في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإنهاء المراحل الانتقالية.

وأكد المنفي ونورلاند، أهمية التهدئة في هذه المرحلة، والوصول إلى إجراء الانتخابات في أقرب وقت، لتجاوز حالة الانسداد السياسي الراهنة.