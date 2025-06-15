التعليم: الأسئلة المتداولة لامتحان التربية الدينية للثانوية العامة تخص أعوام سابقة

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قال شادي زلطة المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، إن الأسئلة المتداولة على صفحات الغش الإلكتروني لامتحان التربية الدينية لطلاب الثانوية العامة تتبع امتحانات أعوام سابقة ولا تخص الامتحان الذي يؤديه الطلاب الآن.

وأضاف شادي لـ"الشروق"، إن غرفة العمليات المركزية تتابع سير الامتحانات من خلال كاميرات المراقبة، وتتابع جميع صفحات الغش الإلكتروني من خلال فريق تقني مخصص لذلك.



ويتابع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الآن، من داخل غرفة العمليات المركزية بمقر الوزارة، الاستعدادات في كل اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية لانطلاق امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة ووصول ورق الأسئلة للجان.

وشدد الوزير على ضرورة الحسم والحزم في التفتيش قبل دخول اللجان والعمل على توفير الهدوء للطلاب أثناء سير العملية الامتحانية.

يذكر أن لجان الثانوية العامة فتحت أبوابها لاستقبال الطلاب اليوم في أول أيام امتحانات الثانوية العامة لأداء امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية وسط إجراءات أمنية مشددة.



